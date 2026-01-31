Dalla campagna allo schermo Fiumicino protagonista sulla Rai con le sue aziende agricole

Questa sera la Rai ha trasmesso un episodio dedicato a Fiumicino, dove le aziende agricole del nord del territorio hanno preso il centro della scena. La puntata ha mostrato come la campagna locale si collega al mondo dello spettacolo, dando spazio ai protagonisti che lavorano la terra ogni giorno. Il servizio ha evidenziato anche le storie di agricoltori e imprenditori che portano avanti tradizioni e innovazioni, portando Fiumicino sotto i riflettori nazionali.

Fiumicino, 31 gennaio 2026 – Fiumicino (per la precisione il nord del territorio) ha consolidato la propria presenza sulla scena enogastronomica nazionale con un nuovo racconto televisivo che affonda le radici nella terra. Dopo l’attenzione mediatica arrivata con la vittoria nella trasmissione 4 ristoranti condotta da Alessandro Borghese (leggi qui ), la città è tornata protagonista grazie a uno speciale Rai dedicato alle eccellenze agricole e ai territori che interpretano il cambiamento. Il viaggio è quello di Linea Verde Discovery, format che nel 2026 ha attraversato l’Italia raccontando esperienze legate alla tutela dell’ambiente, alla valorizzazione dei paesaggi e a un’idea di sviluppo sostenibile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

