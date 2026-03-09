Cammino dei Picentini il Gal Colline Salernitane partecipa alla Fiera Fa' la cosa giusta

Il GAL Colline Salernitane parteciperà alla 22ª edizione della fiera nazionale “Fà la Cosa Giusta!” che si svolgerà alla Fiera di Milano Rho dal 13 al 15 marzo 2026, presso il padiglione n. La partecipazione riguarda il progetto “Cammino dei Picentini”, un’iniziativa volta a promuovere il turismo sostenibile nella regione. L’evento riunisce operatori e associazioni impegnati in pratiche di consumo critico e stili di vita rispettosi dell’ambiente.

Il GAL Colline Salernitane sarà presente alla 22° Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili “Fà la Cosa Giusta!”, che si terrà alla Fiera di Milano Rho, dal 13 al 15 marzo 2026, padiglione n. 16 Stand H 75 della Regione Campania. Il GAL Colline Salernitane, selezionato tra i partner, sarà accolto nello stand allestito dalla Regione Campania per esporre e presentare il Cammino dei Picentini, che rappresenta l’hub strategico, la sintesi di turismo lento, integrato e rigenerativo degli 11 Comuni dei Picentini, attraverso il quale, si promuove storia, cultura, tradizione, architettura rurale, religiosità, ambiente,... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

