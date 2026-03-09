Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull' autostrada A4 | sentite forti esplosioni il fumo nero visibile a chilometri di distanza Tratto chiuso tra Meolo e San Donà

Un camion carico di gas si è ribaltato sull'autostrada A4 tra Meolo e San Donà, provocando forti esplosioni e un grande fumo nero visibile a distanza. Il tratto tra Venezia e Trieste è stato chiuso al traffico, mentre le autorità sono intervenute sul luogo dell'incidente. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali cause o feriti.

VENEZIA - Schianto in A4 nel tratto Venezia-Trieste dove un tir si è rovesciato e si sono sentite forti esplosioni a chilometri di distanza. Intorno alle 11.20 di oggi, lunedì 9 marzo, un grave incidente ha coinvolto un mezzo pesante nel tratto compreso tra i caselli di Meolo-Roncade e San Donà di Piave nel tratto a tre corsie. La dinamica Secondo una prima ricostruzione un autoarticolato che trasportava merci pericolose (stando alle prime evidenze, gas ossigeno) ha tamponato una cisterna vuota all’altezza del chilometro 420 a Monastier e si è ribaltato danneggiando anche le barriere di sicurezze laterali. A seguito dell’impatto l’autoarticolato ha preso fuoco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

