Un incidente sull'autostrada A4 tra Venezia e Trieste ha coinvolto un camion carico di gas e una cisterna, causando il ribaltamento del veicolo e forti esplosioni che si sono sentite a distanza. Sul posto sono presenti i soccorritori e le squadre di emergenza, mentre l’autostrada è stata temporaneamente chiusa in direzione Trieste e riaperta solo verso Venezia. Nessuna informazione su feriti o cause dell’incidente.

VENEZIA - Schianto in A4 nel tratto Venezia-Trieste dove un tir si è rovesciato dopo l'impatto con un'autocisterna e si sono sentite forti esplosioni a chilometri di distanza. Intorno alle 11.20 di oggi, lunedì 9 marzo, un grave incidente ha coinvolto un mezzo pesante nel tratto compreso tra i caselli di Meolo-Roncade e San Donà di Piave nel tratto a tre corsie. La dinamica Secondo una prima ricostruzione un autoarticolato che trasportava merci pericolose (stando alle prime evidenze, gas ossigeno) ha tamponato una cisterna vuota all’altezza del chilometro 420 a Monastier e si è ribaltato danneggiando anche le barriere di sicurezze laterali. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull'A4: forti esplosioni e fumo nero. Autostrada riaperta solo verso Venezia

Articoli correlati

Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull'autostrada A4: sentite forti esplosioni, il fumo nero visibile a chilometri di distanza. Tratto chiuso tra Meolo e San DonàVENEZIA - Schianto in A4 nel tratto Venezia-Trieste dove un tir si è rovesciato e si sono sentite forti esplosioni a chilometri di distanza.

Camion carico di gas si rovescia sull'autostrada A4: sentite forti esplosioni, il fumo nero visibile a chilometri di distanza. Traffico in tiltVENEZIA - Schianto in A4 nel tratto Venezia-Trieste dove un tir si è rovesciato e si sono sentite forti esplosioni a chilometri di distanza.

Tutto quello che riguarda Camion carico

Temi più discussi: Camion carico di materiale esplodente scoperto nel porto di Ancona; Tram deragliato a Milano, chi erano le vittime (passeggere del convoglio). Il posto a sedere e l'urto: la ricostruzione; Poga?ar sorride a Merckx e Coppi, domina la Strade Bianche e scrive una leggenda che è già sfida al futuro; Tre furti in 15 giorni nel salone, Marina Carron scrive una lettera ai ladri: Rubati soldi, cellulari e anche la siepe sintetica,...

Camion carico di gas si rovescia sull'autostrada A4: sentite forti esplosioni, il fumo nero visibile a chilometri di distanzaSchianto in A4 nel tratto Venezia-Trieste dove un tir si è rovesciato e si sono sentite forti esplosioni a chilometri di distanza. Intorno alle 11.20 di oggi, lunedì 9 marzo, un grave incidente ha coi ... msn.com

Camion carico di gas si ribalta in A4: caos in autostrada, un ferito. Colonna di fumo altissimaL'incidente sull’A4 è avvenuto all’altezza di Monastier e coinvolto due autocisterne: una si è ribaltata e ha preso fuoco dopo il tamponamento con ... fanpage.it

Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull'A4: sentite forti esplosioni, fumo nero visibile a distanza - facebook.com facebook

#Autista #camion muore schiacciato dal carico durante lo scarico nel 2021 a Cesano Maderno. Il Tribunale di Monza assolve i due imputati: non provato il nesso tra il carico effettuato in Francia e l’incidente mortale #trasporto #merce #strada x.com