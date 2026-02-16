Si ribalta camion sull’Autosole oltre 6 chilometri di coda fra Lodi e Milano Autostrada chiusa e traffico in tilt

Un camion si è ribaltato sull’Autosole, causando oltre sei chilometri di coda tra Lodi e Milano. L’incidente, avvenuto questa mattina, ha costretto la chiusura totale della carreggiata e ha bloccato il traffico per diverse ore. La strada è stata riaperta solo alle 11,30, quando è stata riaperta una corsia nel tratto interessato tra Lodi e il bivio con la tangenziale est, in direzione di Milano.

Lodi, 16 febbraio 2026 – Sull'Autostrada del Sole Milano-Bologna è stata riaperta solo intorno alle 11,30 circa una corsia lungo il tratto che era stato temporaneamente chiuso tra Lodi e il bivio con la tangenziale est esterna (A58), in direzione di Milano. A mandare in tilt la direttrice sud dell'A1 fra la barriera di Melegnano e Lodi un incidente avvenuto a metà mattina all'altezza del chilometro 10, e che ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato al centro della carreggiata e ha riversato parte del carico. Non c'è così voluto molto per raggiungere i sei chilometri di coda (in aumento) in direzione della capitale lombarda e paralizzare i collegamenti nel quadrante sudest lombardo.