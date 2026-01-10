Auto si ribalta e finisce nel canale in strada Argini | conducente illeso
Sabato 10 gennaio, un'auto si è ribaltata lungo strada Argini, all'incrocio con strada Greggia, causando l'interruzione della viabilità. Per fortuna, il conducente è rimasto illeso. L'intervento dei soccorsi ha permesso di gestire la situazione senza ulteriori conseguenze. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità per chiarire le cause dell'incidente.
Un'auto si è ribaltata, nella mattinata di sabato 10 gennaio, mentre stava percorrendo strada Argini, in corrispondenza dell'incrocio con strada Greggia. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è finito nel canale. È scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
