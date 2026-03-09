Caltanissetta | vittorie su Calascibetta e Boncoraglio C2 e D2 volano

Il Tennistavolo Caltanissetta Terranova ha ottenuto due vittorie nei Campionati Regionali, battendo rispettivamente Calascibetta nella categoria C2 e Boncoraglio nella D2. Questi risultati dimostrano la presenza forte della squadra nei tornei regionali, con successi che rafforzano la sua posizione nelle classifiche. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con entusiasmo e determinazione.

Il Tennistavolo Caltanissetta Terranova ha confermato la sua solidità ai Campionati Regionali, ottenendo vittorie decisive in due categorie distinte. La squadra di serie C2 ha superato il Calascibetta per 5 a 1, mentre quella di serie D2 ha battuto il Boncoraglio Ragusa con un finale drammatico 4 a 3. I risultati hanno consolidato le posizioni nella classifica: secondo posto per la C2 e quarto per la D2. Sabato scorso, sul campo da gioco, i giocatori nisseni hanno mostrato una costanza che non ammette variazioni. Paolo Alongi e Manuel Tandurella si sono distinti con doppi successi individuali, garantendo punti cruciali per l’esito della sfida contro il Calascibetta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

