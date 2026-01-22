A Caltanissetta, i Carabinieri hanno denunciato un uomo per maltrattamenti sugli animali, intervenendo dopo una segnalazione del WWF locale. L’operazione si inserisce nell’attività di tutela animale svolta dalle forze dell’ordine e dalla associazione ambientalista, che continuano a vigilare sul rispetto del benessere degli animali in regione.

Un uomo è stato denunciato per maltrattamenti di animali dai militari della Carabinieri della compagnia di Caltanissetta, intervenuti a seguito di una segnalazione del WWF locale. Cani tenuti in condizioni igienico-sanitarie critiche. Durante i controlli, i militari hanno trovato quattro cani di media taglia detenuti in condizioni gravemente precarie. Gli animali vivevano in spazi non idonei, tra fango ed escrementi accumulati da giorni, in un contesto ritenuto incompatibile con il loro benessere. Un animale con un grave trauma.

© Dayitalianews.com - Maltrattamenti su animali a Caltanissetta: denunciato un uomo

