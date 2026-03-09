Caltanissetta | CGIL chiede verità su sicurezza e trasferimento uffici

La Federazione Provinciale della CGIL di Caltanissetta ha presentato una richiesta ufficiale di incontro alle autorità competenti, chiedendo chiarimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul trasferimento degli uffici. La richiesta è stata trasmessa nelle ultime settimane e riguarda le condizioni di lavoro e le decisioni riguardanti la relocated degli uffici pubblici nella zona.

La Federazione Provinciale della CGIL di Caltanissetta ha formalizzato una richiesta di incontro urgente con la direzione del Centro per l'Impiego locale, chiedendo chiarimenti immediati sulle condizioni di sicurezza degli uffici e sulla veridicità delle voci riguardanti un eventuale trasferimento delle sedi operative. L'iniziativa sindacale è stata indirizzata al dirigente responsabile Dott. Calogero Fulvio Lunetta e portata a conoscenza del Dipartimento Regionale del Lavoro della Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei diritti di informazione previsti dal contratto collettivo regionale. A scatenare questa mobilitazione sono state notizie...