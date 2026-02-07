Caltanissetta | il classico torna a parlare seminario su verità e coraggio ispirato a Fiandaca Riggi

Questa mattina, al liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, si sono riuniti studenti e docenti per il settimo seminario di studi classici. L’evento si concentra sul tema della verità e del coraggio, ispirato alla figura della professoressa Francesca Fiandaca Riggi, e si terrà il 19 febbraio. È la prima volta che il classico torna a riunirsi in modo così ufficiale dopo qualche anno. Gli organizzatori sperano di coinvolgere anche le nuove generazioni in un dialogo che parte dalla cultura e arriva fino alle sf

Il liceo "Ruggero Settimo" di Caltanissetta si prepara ad ospitare il 19 febbraio il Settimo Seminario di Studi Classici, un evento accademico dedicato alla memoria e all'eredità intellettuale della professoressa Francesca Fiandaca Riggi. L'iniziativa, promossa dallo stesso istituto scolastico, si propone di portare la forza del pensiero classico nel presente, offrendo nuove chiavi di lettura per comprendere le sfide contemporanee, un approccio didattico che la Fiandaca Riggi aveva sempre perseguito con dedizione durante la sua attività di insegnamento. Il seminario, che si svolgerà all'interno del liceo, diretto dalla Dirigente Scolastica Rossella Rindone, si concentrerà quest'anno sul concetto di "PARRHESIA", ovvero la virtù di esprimere la verità con franchezza e coraggio, senza timore delle conseguenze.

