Anche per l’Inter l’incubo soleo Calhanoglu si ferma per 20 giorni | risentimento muscolare

Per l'Inter, si interrompono i programmi di Calhanoglu a causa di un risentimento muscolare al soleo sinistro. Dopo una risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è stato confermato che l’atleta dovrà osservare un periodo di riposo di circa 20 giorni. Questa lesione potrebbe influire sui prossimi impegni della squadra, richiedendo valutazioni e strategie di gestione del roster.

Hakan ha sostenuto questa mattina una risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che ha evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. Inter, le condizioni di Calhanoglu. Si legge sul sito dell’ Inter: Hakan Çalhano?lu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni. Il soleo: un nome abbastanza terrificante da far venire gli incubi a ogni tifoso del Napoli che dal 26 novembre al 25 febbraio 2025 vide cadere Mazzocchi, Politano, Olivera, ancora Mazzocchi e infine Anguissa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

