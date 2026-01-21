Champions Napoli si fa male da solo | a Copenaghen finisce 1-1

Nel match di Champions League a Copenaghen, il Napoli termina la partita con un pareggio di 1-1, evidenziando alcune difficoltà e occasioni mancate. La squadra ha affrontato la sfida con impegno, ma alcune scelte e momenti critici hanno inciso sull’esito finale. Un risultato che richiede analisi e riflessioni, per affrontare con maggiore solidità le prossime sfide europee.

Una notte che lascia l'amaro in bocca e il senso di un'occasione gettata via. Il pareggio maturato a Copenaghen pesa come una sconfitta per il Napoli, soprattutto per come è arrivato e per ciò che la squadra aveva costruito in campo. L'analisi del Corriere dello Sport non usa mezzi termini e restituisce l'immagine di una partita dominata, ma sfuggita di mano nel momento decisivo. Il controllo della gara sembrava totale: superiorità numerica, gestione dei ritmi e poche concessioni. Eppure, quando la partita sembrava ormai indirizzata, un singolo episodio ha ribaltato tutto, riportando a galla fragilità già viste in Europa.

