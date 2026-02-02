Calendario short track Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari giornalieri tv programma streaming

Dal 10 al 20 febbraio, le gare di short track si svolgeranno alla Milano Ice Skating Arena durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le competizioni coinvolgeranno atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi su ghiaccio. Gli orari e le dirette televisive sono già stati annunciati, così come le piattaforme di streaming disponibili per seguire ogni momento delle gare.

Dal 10 al 20 febbraio, la Milano Ice Skating Arena ospiterà le gare dello short track nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio meneghino, le emozioni non mancheranno e le aspettative in casa Italia sono alte. Reduce da un percorso nel World Tour con la doppia cifra nei podi, la selezione del Bel Paese spera di esaltarsi davanti al pubblico di casa. Arianna Fontana sarà uno dei punti di riferimento della compagine, di sicuro quello con maggior esperienza e storia. La campionessa valtellinese sarà la prima, per ora unica, donna a essere portabandiera della spedizione per la seconda volta, ricordando PyeongChang 2018. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina sono stati annunciati gli orari ufficiali delle gare di bob ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

