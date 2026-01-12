Calendario Europei short track 2026 | programma orari tv streaming

Il calendario degli Europei di short track 2026 si svolgerà dal 16 al 18 gennaio a Tilburg, in Olanda. L’evento, che riunisce le migliori nazionali europee, prevede gare di velocità e tecnica sul ghiaccio. Di seguito si trovano il programma dettagliato, gli orari delle competizioni, le modalità di visione in TV e streaming, per seguire al meglio questa importante manifestazione sportiva.

Da venerdì 16 a domenica 18 gennaio andranno in scena sull’anello di ghiaccio di Tilburg, in Olanda, gli Europei di short track. La prima competizione del 2026 per i pattini veloci sarà una sorta di antipasto in vista di quel che sarà tra un mese nelle Olimpiadi di Milano Cortina. In casa Italia si vorrà rispondere presente, volendo dare segnali di vitalità. Il roster tricolore nei Paesi Bassi sarà il medesimo di quello che vedremo in azione nei Giochi di casa. La compagine tricolore sarà composta da Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel, Martina Valcepina nel settore femminile e da Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser sul fronte maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

