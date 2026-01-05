Biathlon Coppa del Mondo Oberhof 2026 | programma orari tv streaming

La Coppa del Mondo di biathlon 2026 si svolgerà dal 8 all’11 gennaio a Oberhof. L’evento vede la combinazione di sci di fondo e tiro a segno, attirando appassionati e appassionate. Per seguire le gare, sono disponibili orari, programmazione, modalità di visione in TV e streaming, offrendo un’ampia copertura dell’appuntamento internazionale di questa disciplina.

La Coppa del Mondo di biathlon, disciplina che unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina, tornerà protagonista dall'8 all'11 gennaio 2026. Le gare andranno in scena sulle nevi di Oberhof, in Germania, una delle sedi più iconiche e tradizionali del calendario internazionale, ben conosciuta da atleti e addetti ai lavori. Nella località della Turingia è previsto un programma di gare particolarmente intenso. Ad aprire il weekend saranno gli uomini con la Sprint maschile da 10 km, in programma giovedì 8 gennaio. Venerdì 9 gennaio toccherà invece alle donne, impegnate nella Sprint femminile da 7,5 km. Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2026: programma, orari, tv, streaming; Biathlon - Isak Frey in Coppa del Mondo al posto di Bakken: Il modo migliore per onorarlo è andare a Oberhof; Il duo norvegese si ritira da Oberhof: L'unica decisione giusta in questo momento; Forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo. Forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo - Olav Botn non gareggerà nella tappa di Coppa del Mondo di Oberhof, programmata a partire da giovedì 8 gennaio. oasport.it

Johan-Olav Botn e Sturla Holm Laegreid danno forfait per la tappa di Oberhof: Tommaso Giacomel perde due avversari temibili per la classifica generale - La Norvegia ha dato comunicazione dell'assenza del leader della classifica generale e del n° 6 della graduatoria. eurosport.it

Biathlon, dieci azzurri a Oberhof: Wierer e Vittozzi scelgono il lavoro mirato - Le due big azzurre saltano la tappa per un miniciclo personalizzato, ufficiali i convocati e il pr ... sportface.it

#biathlon Tante soddisfazioni nella Coppa Italia di biathlon della Val Ridanna. Tre vittorie per merito di Mauro Ravelli, Alessia Forlin e Fabiana Carpella e ben 7 podi complessivi grazie anche a Denise Maestri e Desiree Angeli. News e classifiche sul nostr - facebook.com facebook

Biathlon, Wierer e Vittozzi saltano Oberhof per allenarsi. Tornano in Coppa del Mondo Bionaz e Carrara - x.com

