Coppa del Mondo biathlon Ruhpolding 2026 | programma orari tv streaming

La Coppa del Mondo di biathlon si svolgerà a Ruhpolding dal 14 al 18 gennaio 2026. Questa disciplina combina sci di fondo e tiro a segno, attirando appassionati e appassionate di sport invernali. Di seguito, trovate il programma, gli orari, le modalità di visione su tv e streaming, per seguire tutte le gare in modo semplice e diretto.

La Coppa del Mondo di biathlon, disciplina che unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina, tornerà subito protagonista dal 14 al 18 gennaio 2026. Le gare andranno in scena sulle nevi di Ruhpolding, in Germania, una delle sedi più iconiche e tradizionali del calendario internazionale, ben conosciuta da atleti e addetti ai lavori. Nella località bavarese è previsto un programma di gare particolarmente intenso. Le prime due giornate di gare saranno caratterizzate dalle prove a squadre: nel day-1 è prevista la staffetta femminile, mentre nel day-2 quella maschile. Venerdì 16 gennaio ci sarà la 7.

