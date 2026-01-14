Iran | Calenda ' M5s sempre dalla parte giusta avanti con Maduro Putin e ayatollah'

Durante la riunione in Commissione al Senato, è stata approvata una mozione unitaria sull'Iran. In questo contesto, Calendà ha commentato la posizione del Movimento 5 Stelle, sottolineando il loro sostegno continuo a Maduro, Putin e agli ayatollah. La discussione si inserisce in un quadro di approfondimenti sulle relazioni internazionali e sulla posizione italiana rispetto a questi attori.

Regionali Toscana, Calenda: “Non sosterremo Giani, se il programma lo decide il M5s non ci siamo” - "Le dichiarazioni del senatore Boccia sulla legge di Bilancio sono del tutto strumentali. ilfattoquotidiano.it

Mo: Calenda, 'Pd, Iv e Più Europa come possono governare con M5S e Avs?' - "L'accordo di pace non piace alla destra criminale israeliana, all'Iran, alla Jihad palestinese, ad Alleanza Verdi Sinistra e al M5S. iltempo.it

Daniele Nahum. . Oggi in Aula ho parlato della drammatica situazione in Iran e in Venezuela: due popoli che lottano per la propria dignità e per la democrazia. Ho inoltre rilanciato la proposta del nostro Segretario Carlo Calenda di organizzare una grande ma facebook

Calenda chiede a FdI, Pd, FI, M5s, Avs, Lega, +Europa, Iv, PLD, Ora!, NM, CGIL, CISL e UIL di organizzare insieme una manifestazione di pubblico sostegno al popolo iraniano: “Quello che sta succedendo in #Iran chiama tutti noi ad un gesto di solidari x.com

