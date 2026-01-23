Quando ChatGPT cancella una ricerca di anni | è successo a un professore tedesco

Un professore tedesco ha visto cancellare due anni di lavoro, tra bozze di libri, progetti di ricerca e materiali didattici, a causa di un errore di ChatGPT. In pochi istanti, tutto il suo impegno è scomparso, evidenziando i rischi legati all’affidamento alle tecnologie di intelligenza artificiale per gestire dati importanti. Questa vicenda mette in luce l’importanza di salvaguardare e verificare regolarmente i contenuti digitali.

Due anni di fatiche, bozze di libri, progetti di ricerca e materiali per le lezioni “condensati” in un unico assistente virtuale e spariti nel nulla con un solo movimento della mano. È quanto accaduto a un docente di botanica dell’ Università di Colonia, protagonista di un disastro informatico che oggi funge da monito per l’intera comunità accademica mondiale. Il professore, utente affezionato del piano a pagamento di OpenAI, aveva delegato a ChatGPT la gestione di ogni aspetto della sua vita professionale, dalla revisione delle pubblicazioni alla creazione di test per gli studenti, trasformando la piattaforma in un vero e proprio archivio intellettuale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

