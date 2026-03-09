Caldo estremo e umidità alle stelle | a Parma uno dei climi peggiori d' Italia

A Parma si registrano temperature molto alte e un livello di umidità estremamente elevato, posizionando la città tra le più calde e umide d’Italia. La graduatoria del Sole 24 Ore, basata sui dati di 3b Meteo, evidenzia come il clima della zona sia tra i peggiori nel paese. La situazione riguarda il benessere climatico della città, secondo le analisi condotte.

Parma tra i climi peggiori d'Italia nella graduatoria elaborata dal Sole 24 Ore su dati di 3b Meteo, che fotografa il benessere climatico. Secondo i dati diffusi dal quotidiano, in generale in Italia la temperatura media annua è aumentata di 1,8°C negli ultimi 15 anni. Bari guida invece per il terzo anno consecutivo l’Indice del clima del Sole 24 Ore, prima tappa dell’indagine annuale sulla Qualità della vita che misura i territori più vivibili del Paese. La classifica prende in esame 107 capoluoghi, riaggregati su base provinciale, e analizza 15 parametri meteorologici rilevati e validati da 3bmeteo nell’arco del decennio 2015-2025. L’indice sintetico, uno dei 90 indicatori della Qualità della vita, fotografa il benessere climatico nei territori e misura l’impatto delle condizioni meteo sulla vita quotidiana. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

