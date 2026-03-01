Emergenza tumori alle stelle a Pavia | Più decessi qui che nel resto d’Italia serve uno studio epidemiologico

A Pavia il tasso di mortalità per tumore raggiunge 8,4, superiore sia alla media regionale di 7,2 sia a quella nazionale di 7,6. I dati, raccolti nell’analisi del Bes, evidenziano un numero di decessi più elevato rispetto al resto d’Italia. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali, che richiedono uno studio epidemiologico approfondito per comprendere le cause di questa emergenza.

Pavia, 1 marzo 2026 – Un dato allarmante messo nero su bianco nell'analisi del Bes (Benessere Equo Solidale) della Provincia: il tasso standardizzato di mortalità per tumore è di 8,4: superiore a quello regionale (7,2) e nazionale (7,6). In particolare nei maschi raggiunge il valore di 32,7 persone ogni diecimila abitanti; nelle femmine è pari al 19,9. Decisamente maggiore rispetto a quello regionale (uomini 30,5, donne 19,2) e superiore anche al nazionale (uomini 29,4, donne 18,4). Alla Maugeri di Pavia la prima terapia genica per curare la tachicardia ventricolare: parte la sperimentazione I dati da aggiornare . Partendo da questi numeri raccolti da Istat e Cnl, trentun associazioni hanno chiesto di avviare quanto prima uno studio epidemiologico.