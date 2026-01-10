Calciomercato Napoli | nel mirino Joao Gomes centrocampista del Wolverhampton I dettagli
Il Napoli punta a rinforzare il centrocampo e ha messo nel mirino Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nelle prossime settimane, in vista della prossima stagione. La società azzurra valuta l'opzione di ingaggiare il giocatore come parte della strategia per rafforzare la rosa e migliorare le prestazioni in campionato e in competizioni europee.
Calciomercato Napoli, occhi su Joao Gomes: il centrocampista del Wolverhampton finisce nel mirino azzurro Il Napoli ha messo nel mirino Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton, come possibile rinforzo per la prossima sessione di mercato. Pur restando in attesa di capire se a gennaio ci sarà margine per intervenire, il club azzurro ha già iniziato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
