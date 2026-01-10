Il Napoli punta a rinforzare il centrocampo e ha messo nel mirino Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nelle prossime settimane, in vista della prossima stagione. La società azzurra valuta l'opzione di ingaggiare il giocatore come parte della strategia per rafforzare la rosa e migliorare le prestazioni in campionato e in competizioni europee.

Calciomercato Napoli, occhi su Joao Gomes: il centrocampista del Wolverhampton finisce nel mirino azzurro Il Napoli ha messo nel mirino Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton, come possibile rinforzo per la prossima sessione di mercato. Pur restando in attesa di capire se a gennaio ci sarà margine per intervenire, il club azzurro ha già iniziato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Napoli: nel mirino Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton. I dettagli

Leggi anche: Manchester United, pronto un nuovo colpo? Joao Gomes da l’ok, operazione da 44 milioni con il Wolverhampton per portarlo alla corte di Amorim!

Leggi anche: Napoli, idea Joao Gomes

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Chi è Joao Gomes, nel mirino del Napoli per il mercato estivo: ruolo e caratteristiche del giocatore del Wolverhampton; Mercato, cercasi rinforzi in mediana: interesse per un centrocampista del Wolverhampton – Sky; Inter su Cancelo: il portoghese rompe con Inzaghi ed è nel mirino di Chivu; Inter, ultimatum a Joao Cancelo: se entro giovedì non otterrà il sì del portoghese, l'affare non si farà. La Lazio vuol soffiare Raspadori alla Roma.

Chi è Joao Gomes, nel mirino del Napoli per il mercato estivo: ruolo e caratteristiche del giocatore del Wolverhampton - Il Napoli monitora Joao Gomes, in forza in Premier League al Wolverhampton: è un obiettivo per la prossima stagione. msn.com