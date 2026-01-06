Leao trascina il Milan e apre al futuro | dialoghi avviati per il rinnovo

Il Milan guarda al futuro con fiducia, grazie anche alla prestazione di Rafael Leao. In Sardegna, il suo gol decisivo contro il Cagliari ha confermato il valore dell’attaccante portoghese, aprendo al contempo un dialogo per il rinnovo del contratto. Questa situazione rappresenta un passo importante per il club, che punta a consolidare la propria rosa e mantenere il talento tra le proprie fila.

Quando il Milan ha bisogno di un segnale, spesso arriva dallo stesso piede. In Sardegna, contro il Cagliari, Rafael Leao ha firmato l’1-0 che vale continuità, fiducia e una classifica che resta corta in vetta. Un gol pesante, perché consente ai rossoneri di rimanere a una sola lunghezza dall’ Inter e perché ribadisce una verità ormai evidente: quando Leao incide, il Milan cresce. Un asset che va oltre i numeri. Al netto dei problemi muscolari che ne hanno condizionato la prima parte di stagione, Leao resta il perno offensivo del Milan. Non solo per ciò che produce in termini di gol e assist, ma per l’effetto che ha sul sistema. 🔗 Leggi su Milanzone.it

