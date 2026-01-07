Gonzalo Garcia Juve il Real Madrid lo vuole usare come pedina di scambio in un altro affare Bianconeri non più soli
Gonzalo Garcia, attaccante della Juventus, è al centro di gossip di mercato. Il Real Madrid avrebbe infatti manifestato interesse a inserirlo in una trattativa di scambio, sfruttando il suo valore come pedina strategica. La Juventus, coinvolta in diverse trattative, potrebbe valutare questa proposta come parte di un più ampio cambiamento nel proprio organico. La situazione resta da seguire con attenzione nel contesto delle prossime mosse di mercato.
Gonzalo Garcia Juve, il Real Madrid vuole usare il centravanti spagnolo come pedina di scambio in un altro affare. E la Vecchia Signora ora rischia. La Juve monitora con estrema attenzione le strategie delle big europee, consapevole che un semplice movimento di pedine a Madrid potrebbe scatenare un effetto domino negativo per i propri obiettivi. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, il Real Madrid ha individuato in Nico Schlotterbeck la priorità assoluta per rinforzare la retroguardia. Il calciatore tedesco, giunto a 26 anni nel pieno della maturità agonistica, ha deciso di non rinnovare e di cercare una nuova sfida per puntare alla Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Gonzalo Garcia Juve, il Real Madrid lo vuole usare come pedina di scambio in un altro affare. Bianconeri a rischio beffa
Leggi anche: Gonzalo Garcia Juve, brilla il gioiello accostato ai bianconeri: cosa ha fatto con il suo Real Madrid contro il Betis
Il paragone col maestro Raul e l’esultanza alla CR7 nel giorno del suo compleanno: chi è Gonzalo…; Chi è Gonzalo Garcia, l'attaccante del Real Madrid che piace alla Juventus come vice Yildiz; Juventus su Gonzalo Garcia del Real Madrid: può essere il vice Yildiz; La Juve valuta due nomi per il centrocampo.
Il Real Madrid alza il muro per Gonzalo Garcia: gli aggiornamenti - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha confermato che il Real Madrid non ha intenzione di cedere Gonzalo Garcia: "La prima riguarda Gonzalo Garcia. tuttojuve.com
Calciomercato Juve, Gonzalo Garcia ne fa tre al Betis e il Real vola! Sorloth gol con l'Atletico - Il giovane centravanti spagnolo trascina i Blancos al 'Bernabeu' siglando quattro reti. tuttosport.com
Difficile per la Juventus arrivare a Gonzalo Garcia: ecco perché - Davide Abbrescia, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell'interesse della Juventus per Gonzalo Garcia: "Si parlava di Garcia come nome sul taccuino di Ottolini e Comolli ma nella ... tuttojuve.com
Gonzalo Garcia non gli passa la palla, Vinicius pizzicato dalle telecamere: “Almeno una volta me la deve dare” x.com
Le telecamere inchiodano Vinicius incazzato con Gonzalo Garcìa (il nuovo eroe del Real Madrid) che non gliela passa. Se ne è fregato della tripletta del suo compagno. Il suo labiale ripreso da Movistar: «Qui tutti vogliono dribblare, dite a Gonzalo (Garcia ndr) - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.