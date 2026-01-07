Gonzalo Garcia Juve il Real Madrid lo vuole usare come pedina di scambio in un altro affare Bianconeri non più soli

Gonzalo Garcia, attaccante della Juventus, è al centro di gossip di mercato. Il Real Madrid avrebbe infatti manifestato interesse a inserirlo in una trattativa di scambio, sfruttando il suo valore come pedina strategica. La Juventus, coinvolta in diverse trattative, potrebbe valutare questa proposta come parte di un più ampio cambiamento nel proprio organico. La situazione resta da seguire con attenzione nel contesto delle prossime mosse di mercato.

Gonzalo Garcia Juve, il Real Madrid vuole usare il centravanti spagnolo come pedina di scambio in un altro affare. E la Vecchia Signora ora rischia. La Juve monitora con estrema attenzione le strategie delle big europee, consapevole che un semplice movimento di pedine a Madrid potrebbe scatenare un effetto domino negativo per i propri obiettivi. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, il Real Madrid ha individuato in Nico Schlotterbeck la priorità assoluta per rinforzare la retroguardia. Il calciatore tedesco, giunto a 26 anni nel pieno della maturità agonistica, ha deciso di non rinnovare e di cercare una nuova sfida per puntare alla Champions League.

