Calciomercato Juve Meissa N’Diaye sarà una figura importante per i bianconeri Chi è e che cosa sta succedendo

Meissa N’Diaye si prepara a entrare nel vivo del calciomercato della Juventus, che punta a rafforzare la squadra nella sessione estiva. La società ha definito il suo arrivo come un tassello chiave per il reparto. N’Diaye è un nuovo acquisto che, secondo le ultime notizie, avrà un ruolo significativo nel progetto del club. La trattativa si è conclusa con successo e il giocatore si sta preparando a unirsi ai bianconeri.

Calciomercato Juve, Meissa N'Diaye sarà una figura importante per i bianconeri nella sessione di trasferimenti estiva. Di chi si tratta. La Juve si prepara a vivere settimane intense sul fronte delle trattative, con l'agente Meïssa N'Diaye nel ruolo di protagonista assoluto. Secondo quanto analizzato da Tuttosport, il futuro di due pedine fondamentali passerà dai colloqui con il procuratore de lla Sport Cover. Il nome più caldo è certamente quello di Jeremie Boga, capace di trasformarsi da scommessa a pilastro in appena un mese.