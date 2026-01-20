Nelle ultime ore, la Juventus ha ripreso i contatti con En-Nesyri, attaccante marocchino ex Siviglia. La società sta valutando questa opzione come possibile rinforzo per l’attacco nella prossima stagione. La situazione è in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali per capire se si concretizzerà questa trattativa.

En-Nesyri Juve, i bianconeri hanno ripreso i contatti per il marocchino. L’ex Siviglia ora è in pole position per l’attacco della Vecchia Signora. Il calciomercato della Juventus entra in una fase cruciale, con la dirigenza bianconera decisa a regalare a Luciano Spalletti il rinforzo ideale per il reparto offensivo. Sebbene il primo obiettivo della lista fosse da tempo Jean-Philippe Mateta, le complicazioni nelle trattative con il Crystal Palace hanno rimescolato le carte in tavola. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore ha preso quota con forza la pista che porta a En-Nesyri. Le negoziazioni con il club inglese per l’attaccante francese non hanno ancora portato alla fumata bianca sperata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - En-Nesyri Juve, svolta nelle ultime ore: i bianconeri hanno preso una decisione. Cosa sta succedendo

Calciomercato Juve: le 48 ore di Spalletti e Ottolini. Mateta, En-Nesyri, Beto e Mingueza: cosa sta succedendo in casa bianconeraLe ultime 48 ore di calciomercato alla Juventus sono segnate dalle trattative di Spalletti e Ottolini.

En-Nesyri Juve, il Fenerbahce offre l’attaccante ai bianconeri: ecco cosa sta accadendo. Decisivi i prossimi giorniIl Fenerbahçe ha avanzato un’offerta per l’attaccante En-Nesyri, proposto alla Juventus nelle ultime ore.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Centravanti fisico, la consacrazione con il Siviglia: chi è Youssef En-Nesyri, attaccante offerto alla Juventus; Napoli, vicina la partenza di due attaccanti: cosa può accadere ora; Diretta live calciomercato 19 gennaio 2026 asta Juve-Napoli per En Nesyri, Frattesi in bilico, Federico Chiesa in attesa; Svolta benefica del Fenerbahce: anche tutti i nuovi acquisti dovranno donare l'1% dello stipendio.

Svolta a destra e grande colpo a zero: la Juve accelera e sorpassa l’InterJuve boom sul calciomercato: svolta a destra e scippo all'Inter. Poi super colpo a costo zero, ecco tutti i dettagli ... calciomercato.it

Juve, alla scoperta di En-NesyriI bianconeri, oltre a Mateta, tengono viva anche la pista che porta al marocchino: il punto sul mercato e le caratteristiche del classe 1997 ... tuttosport.com

Inter in lacrime, ma anche Ronaldo: En-Nesyri, chi è e perché l'assist per l'affare Juve è servito - facebook.com facebook

Mateta aspetta la Juve, ma resta la distanza col Crystal Palace. E avanza En-Nesyri... x.com