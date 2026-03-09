Calciomercato Juve LIVE | David pronto ad andarsene Real Madrid su Tonali

La sessione di calciomercato della Juventus è in pieno svolgimento e le voci di mercato si susseguono, tra cui quella che riguarda la possibile partenza di un giocatore chiave e l'interesse di un grande club europeo per un centrocampista. La redazione di JuventusNews24 tiene aggiornati i lettori su tutte le trattative in corso, con dettagli sugli incontri, le indiscrezioni e gli accordi finalizzati.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall'amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.

Tonali considerato l'erede di Toni Kroos: Real Madrid pronto al super colpo
Il Real Madrid cerca un centrocampista e potrebbe muoversi già contro il prossimo avversario del Barcellona in Champions League, il Newcastle.

Juventus, David delude ancora: Spalletti lo fa fuori al 45°. Juventus, che flop David: può già salutare in estate
Secondo quanto riportato da Tuttosport, David potrebbe finire nella lista dei cedibili in estate. Soprattutto se dovesse restare Luciano Spalletti alla guida della Juventus - come vociferato.

Tuttosport - Juventus, David può partire in estate: ci pensa il Lione di Fonseca, cosa risulta
L'attaccante canadese non segna da 7 partite e, col ritorno imminente di Vlahovic, si intensificano le voci su un addio.