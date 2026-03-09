Calcio serie C Perugia - Pontedera | la diretta della partita

Stasera si gioca la partita di calcio di serie C tra Perugia e Pontedera, considerata da molti come una vera finale. La sfida si svolge sul campo del Perugia e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. I giocatori scendono in campo determinati, pronti a dare il massimo per ottenere i tre punti. La partita viene trasmessa in diretta e segue il suo corso sul terreno di gioco.

Serata di vitale importanza per i biancorossi, che devono rispondere alla Sambenedettese e distanziare ancor di più i toscani. Si gioca questa sera alle 20:30 La vera finale. Non potrebbe esserci definizione più idonea per il match di stasera tra il Perugia ed il Pontedera. Insomma, Giovanni Tedesco sa che non si può sbagliare e che si può imprimere un'importante spallata alla classifica. Ci sarà, a parte lo squalificato Diego Stramaccioni, tutta la rosa a disposizione: tra i convocati figurano anche Ivan Esculino e Matteo Polizzi, che hanno risolto i propri problemi fisici, e Paolo Bartolomei malgrado risultasse affaticato. Si va verso la conferma del 4-2-3-1 con il ritorno da titolare di capitan Angella al centro della difesa, Ladinetti in mediana e l'impiego di Manzari, Verre e Bacchin alle spalle di Montevago. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Calcio serie C, Perugia - Pineto 0-0: la diretta della partitaInizia ora il matchOre 17:36 - le due squadre hanno fatto ora il loro ingresso in campo.

Leggi anche: Calcio serie C, Perugia - Bra: la diretta della partita

11^ Giornata PERUGIA VS PONTEDERA

Una raccolta di contenuti su Calcio serie

Temi più discussi: Calcio serie C, al Perugia la sosta non è servita. E ora sono guai; Arezzo ko con la Ternana, l'Ascoli vince il derby e si avvicina. Colpo Perugia a Livorno; Livorno-Perugia, le formazioni ufficiali; Calcio serie C, tutto confermato: il Perugia va in ritiro.

Calcio serie C, Perugia - Pontedera: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in direttaTedesco medita la conferma del 4-2-3-1 e il rilancio dell'ex Ladinetti; Braglia pronto a giocarsi la partita mettendosi a specchio ... today.it

Diretta Perugia Pontedera/ Streaming video e tv: scontro salvezza al Curi! (Serie C, 9 marzo 2026)Diretta Perugia Pontedera, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Curi per il trentunesimo turno della Serie C 2025/2026 (girone C). ilsussidiario.net

CALCIO, SERIE C, 31^ GIORNATA, CAVESE PUNISCE PICERNO: 2-0 AL SIMONETTA LAMBERTI DI CAVA DE’ TIRRENI - facebook.com facebook

In occasione della 28^ giornata di Campionato di Serie A Enilive s.s. 2025/2026, la Lega Calcio Serie A scende in campo al fianco del Dipartimento per le Pari Opportunità. Anche nel mondo dello sport, e in particolare nel calcio, persistono divari che richiedo x.com