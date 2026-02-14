Calcio risultati di serie A il Milan a -5 dall’Inter
Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro il Pisa, portandosi a cinque punti dall'Inter in classifica. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1, grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti. La sfida si è giocata sabato pomeriggio, attirando molti tifosi allo stadio. Con questa vittoria, i rossoneri cercano di ridurre il distacco dalla vetta, mentre la lotta per le prime posizioni si fa sempre più accesissima.
Roma, 13 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Pisa-Milan 1-2 Venticinquesima giornata (13-16 febbraio): Pisa-Milan 1-2, sabato 14 febbraio ore 15 Como-Fiorentina, ore 18 Lazio-Atalanta, ore 20.45 Inter-Juventus, domenica 15 febbraio ore 12.30 Udinese-Sassuolo, ore 15 Cremonese-Genoa, Parma-Verona,ore 18 Torino-Bologna, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 16 febbraio ore 20.45 Cagliari-Lecce. Classifica: Inter 58, Milan 53, Napoli 49, Juventus, Roma 46, Como 41, Atalanta 39, Lazio 33, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese e Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 18, Pisa e Verona 15.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Calcio, tutti i risultati di serie A. Milan a -5 dall’Inter, Roma terza
Ecco i risultati aggiornati della ventiduesima giornata di Serie A.
Calcio, risultati serie A, Inter a +6 sul Milan
Dopo la ventunesima giornata di Serie A, l'Inter si mantiene saldamente al secondo posto con un vantaggio di sei punti sul Milan.
POKERISSIMO nerazzurro: Inter-Torino 5-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights
Argomenti discussi: Serie A, Sassuolo-Inter 0-5 e Juve-Lazio 2-2. Parma e Lecce ok. VIDEO; Doumbia ribalta il Frosinone: il big match di Serie B va al Venezia. Il Palermo supera l'Empoli; Calcio, risultati di serie A, il Milan a -5 dall’Inter; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite.
Serie A, Pisa-Milan 1-2: i toscani restano in fondo classificaPisa-Milan 1-2: i toscani restano in fondo classifica Al Centilar Arena Pisa-Milan si conclude 1-2 sbloccano il risultato i rossoneri grazie alla rete di Loftus-Cheek al 39’, pareggiano i toscani al 7 ... msn.com
Serie A, Sassuolo-Inter finisce 0-5 e Juventus-Lazio 2-2. Vincono Parma e Lecce. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Sassuolo-Inter finisce 0-5 e Juventus-Lazio 2-2. Vincono Parma e Lecce. VIDEO ... tg24.sky.it
#Risultati @SerieA, #PisaMilan 1-2: #tabellino e #marcatori | #News - #Calcio #SerieA #SerieAEniLive @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com
Vediamo i risultati delle partite di calcio di campionato e Coppa Emilia svoltesi a metà settimana. Questa e altre notizie nel TG di RTA Videotaro, in onda tutti i giorni alle 19 sul canale 89. facebook