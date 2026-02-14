Calcio risultati di serie A il Milan a -5 dall’Inter

Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro il Pisa, portandosi a cinque punti dall'Inter in classifica. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1, grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti. La sfida si è giocata sabato pomeriggio, attirando molti tifosi allo stadio. Con questa vittoria, i rossoneri cercano di ridurre il distacco dalla vetta, mentre la lotta per le prime posizioni si fa sempre più accesissima.

Roma, 13 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Pisa-Milan 1-2 Venticinquesima giornata (13-16 febbraio): Pisa-Milan 1-2, sabato 14 febbraio ore 15 Como-Fiorentina, ore 18 Lazio-Atalanta, ore 20.45 Inter-Juventus, domenica 15 febbraio ore 12.30 Udinese-Sassuolo, ore 15 Cremonese-Genoa, Parma-Verona,ore 18 Torino-Bologna, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 16 febbraio ore 20.45 Cagliari-Lecce. Classifica: Inter 58, Milan 53, Napoli 49, Juventus, Roma 46, Como 41, Atalanta 39, Lazio 33, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese e Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 18, Pisa e Verona 15.

Ecco i risultati aggiornati della ventiduesima giornata di Serie A.

Dopo la ventunesima giornata di Serie A, l'Inter si mantiene saldamente al secondo posto con un vantaggio di sei punti sul Milan.

POKERISSIMO nerazzurro: Inter-Torino 5-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

