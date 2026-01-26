Calcio tutti i risultati di serie A Milan a -5 dall’Inter Roma terza

Ecco i risultati aggiornati della ventiduesima giornata di Serie A. Il Milan si trova a cinque punti dall’Inter in testa alla classifica, mentre la Roma si conferma terza. La giornata ha visto diverse partite con risultati significativi, tra cui la vittoria dell’Atalanta e il pareggio tra Lecce e Lazio. Di seguito, i dettagli e la posizione attuale delle squadre nel campionato.

Roma, 26 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Roma-Milan 1-1 Ventiduesima giornata: Inter-Pisa 6-2, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0, Sassuolo-Cremonese 1-0, Atalanta-Parma 4-0, Genoa-Bologna 3-2, Juventus-Napoli 3-0, Roma-Milan 1-1, lunedì 26 gennaio ore 20.45 Verona-Udinese. Classifica: Inter 52, Milan 47, Napoli, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Bologna 30, Lazio 29, Sassuolo e Udinese 26, Cagliari 25, Torino, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa e Verona 14. Ventitreesima giornata: Venerdì 30 gennaio ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it Calcio, risultati serie A, Inter a +6 sul MilanDopo la ventunesima giornata di Serie A, l'Inter si mantiene saldamente al secondo posto con un vantaggio di sei punti sul Milan. Calcio, risultati serie A. Oggi Juve-Napoli e Roma-MilanOggi in Serie A si disputano le gare Juventus-Napoli e Roma-Milan, due incontri di rilievo nel calendario di questa giornata. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. La decide BONNY! CHIVU aggancia la vetta: Roma-Inter| Serie A Enilive | DAZN Highlights Argomenti discussi: Risultati Serie C 2025/2026 gironi A, B e C; Champions League – Risultati 7° giornata e classifica aggiornata; Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi; Calcio: tutti i risultati finali delle partite in provincia dalla Serie D alla Prima Categoria. Conference League, tutti i risultati al 45': Crystal Palace e Rayo Vallecano avanti, AEK sottoSono appena terminati i primi tempi delle 18 gare valide per la sesta giornata della fase campionato di Conference League. Di seguito tutti i risultati parziali, a partire dallo 0-0 della Fiorentina a ... tuttomercatoweb.com Champions League live, tutti i risultati: succede di tutto tra Barcellona e Slavia Praga, Liverpool in vantaggioSegui con noi LIVE la settima giornata della League Phase di Champions League ... msn.com CALCIO DILETTANTI, TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI #rovigo #calcio #eccellenza #promozione #PrimaCategoria #SecondaCategoria #TerzaCategoria - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.