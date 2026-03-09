La Sampdoria si appresta a cambiare nuovamente allenatore. Dopo l’esonero di Massimo Donati avvenuto il 18 ottobre, si attende solo l’annuncio ufficiale di un nuovo tecnico. La decisione segue una serie di risultati che hanno portato alla decisione di sostituire l’allenatore alla guida della squadra. La società sta preparando l’annuncio del cambio in panchina.

Si attende soltanto l’ufficialità, ma per la Sampdoria si profila l’ennesimo cambio in panchina dopo il primo esonero di Massimo Donati avvenuto il 18 ottobre. Adesso tocca alla coppia Gregucci-Foti, ma la dirigenza blucerchiata starebbe già valutando una nuova svolta tecnica dopo la pesantissima sconfitta rimediata a Frosinone, la terza nelle ultime quattro gare. La squadra si trova quintultima in classifica in B, con 30 punti, in piena zona playout, una situazione che ricorda molto quella della scorsa stagione, quando il club si salvò soltanto dopo il caso Brescia e il successivo spareggio vinto con la Salernitana. Una stagione di Serie B tra difficoltà e continui cambi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Calcio, non c’è pace per lo storico club italiano: ennesimo ribaltone in panchina

Articoli correlati

Thiago Silva, rebus svelato: il difensore brasiliano ha scelto la sua nuova meta. Lo storico club allenato da un italianoCarnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea.

Leggi anche: “Addio”. Calcio: salta la panchina del Top club, un amore mai sbocciato

Tutti gli aggiornamenti su Calcio non c'è pace per lo storico club...

Temi più discussi: Roma, non c'è pace per Ferguson: di nuovo in Inghilterra per visite mediche; Non c'è pace per il centrocampo del Napoli: Conte alle prese con un nuovo problema; FLASH| Napoli-Torino: non c'è pace per Conte, si ferma anche Vergara. Le sue condizioni; Roma, non c'è pace per Dybala: l'argentino si è operato al ginocchio.

Inter, per Bastoni non c’è pace: fischi anche nel derbyDurante il derby perso dall'Inter, l'incubo vissuto da Bastoni in queste ultime settimane è proseguito ulteriormente. newsmondo.it

Milan-Inter, non c'è pace per Bastoni: pioggia di fischi a San Siro per il difensore(Adnkronos) - Non c'è pace per Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è ormai bersaglio continuo di fischi da parte delle tifoserie avversarie ed è quanto sta accadendo anche oggi, domenica 8 mar ... msn.com

Un gruppo di persone insegue l’autobus che trasporta la nazionale femminile di calcio iraniana in Australia. La folla circonda il mezzo gridando: "Salvate le nostre ragazze". Una richiesta di asilo rivolta al governo australiano, dopo che le calciatrici si erano rifi - facebook.com facebook

Chiunque abbia giocato a calcio sa che con un gruppo forte, coeso e solido si puó arrivare ovunque. Ed è proprio qui che entra in gioco il vero CAPOLAVORO di Mac AllegriC aver ricreato un gruppo forte e solido, anche rinunciando a pedine importanti ma ch x.com