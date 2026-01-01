Addio Calcio | salta la panchina del Top club un amore mai sbocciato
L'allenatore Enzo Maresca lascia il Chelsea, confermando la fine del suo percorso alla guida del club. Dopo il pareggio contro il Bournemouth e le recenti contestazioni dei tifosi, la decisione è stata comunicata ufficialmente. Questa scelta segna un cambiamento importante nella gestione della squadra e apre un nuovo capitolo per il futuro del club.
È arrivata l’ ufficialità: Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea. Dopo ore di riflessione, il tecnico italiano ha deciso di lasciare il club a stagione in corso, all’indomani del pareggio per 2-2 contro il Bournemouth, partita che ha acceso una dura contestazione dei tifosi. Maresca non siederà in panchina nella sfida contro il Manchester City, in programma domenica 4 gennaio. Il comunicato del Chelsea. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Chelsea ha annunciato la separazione: «Il Club e l’allenatore Enzo Maresca si sono separati. Durante la sua permanenza al Chelsea, Enzo ha guidato la squadra al successo in Conference League e nella Coppa del Mondo per Club. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Calciomercato Juventus: feeling mai sbocciato, l’ex obiettivo verso l’addio a gennaio dal suo club! Bianconeri ancora in corsa? Ecco lo scenario verso la finestra invernale
Leggi anche: Baldanzi incompiuto, a Roma non è mai sbocciato: addio probabile a gennaio
Serie D mercato. Salta ufficialmente la panchina del Ghiviborgo; Promozione, salta una panchina nel girone A: il comunicato; Serie D mercato. Salta la panchina della Pistoiese!.
“Addio”. Calcio: salta la panchina del Top club, un amore mai sbocciato - È arrivata l’ufficialità: Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea. thesocialpost.it
Dimissioni in Serie A, salta un’altra panchina: Motta dopo la sosta? - Sta per saltare un’altra panchina in Serie A, Thiago Motta (e non solo) dopo la sosta. calciomercato.it
È stato esonerato, salta un’altra panchina in Italia: ufficiale - Il riferimento è a quanto accaduto a Bari in settimana, lì dove è arrivato l’esonero di Fabio Caserta dopo il ko contro il Frosinone. diregiovani.it
Sono tanti i giocatori che hanno annunciato l'addio al calcio giocato nel 2025 #SportMediaset - facebook.com facebook
#Calcio, #Supercoppa, addio #Riad si torna a finale unica x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.