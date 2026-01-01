L'allenatore Enzo Maresca lascia il Chelsea, confermando la fine del suo percorso alla guida del club. Dopo il pareggio contro il Bournemouth e le recenti contestazioni dei tifosi, la decisione è stata comunicata ufficialmente. Questa scelta segna un cambiamento importante nella gestione della squadra e apre un nuovo capitolo per il futuro del club.

È arrivata l’ ufficialità: Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea. Dopo ore di riflessione, il tecnico italiano ha deciso di lasciare il club a stagione in corso, all’indomani del pareggio per 2-2 contro il Bournemouth, partita che ha acceso una dura contestazione dei tifosi. Maresca non siederà in panchina nella sfida contro il Manchester City, in programma domenica 4 gennaio. Il comunicato del Chelsea. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Chelsea ha annunciato la separazione: «Il Club e l’allenatore Enzo Maresca si sono separati. Durante la sua permanenza al Chelsea, Enzo ha guidato la squadra al successo in Conference League e nella Coppa del Mondo per Club. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Addio”. Calcio: salta la panchina del Top club, un amore mai sbocciato

Leggi anche: Calciomercato Juventus: feeling mai sbocciato, l’ex obiettivo verso l’addio a gennaio dal suo club! Bianconeri ancora in corsa? Ecco lo scenario verso la finestra invernale

Leggi anche: Baldanzi incompiuto, a Roma non è mai sbocciato: addio probabile a gennaio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie D mercato. Salta ufficialmente la panchina del Ghiviborgo; Promozione, salta una panchina nel girone A: il comunicato; Serie D mercato. Salta la panchina della Pistoiese!.

“Addio”. Calcio: salta la panchina del Top club, un amore mai sbocciato - È arrivata l’ufficialità: Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea. thesocialpost.it