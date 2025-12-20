Thiago Silva rebus svelato | il difensore brasiliano ha scelto la sua nuova meta Lo storico club allenato da un italiano
Thiago Silva firma con il Porto fino al 2026. Niente ritorno in rossonero per il brasiliano, che sceglie il club di Farioli. L’annuncio. Il calciomercato regala un grande colpo di scena riguardante uno dei nomi più caldi dell’inverno rossonero. Thiago Silva non tornerà a vestire la maglia del Milan. Nonostante i sogni della tifoseria e l’apertura tecnica di Massimiliano Allegri, che avrebbe riabbracciato volentieri il suo ex centrale per portare leadership e carisma a Milanello, il brasiliano ha scelto il Portogallo: giocherà nel Porto. A dare la notizia definitiva, con il suo iconico “Here we go”, è stato Fabrizio Romano tramite il proprio profilo X il 20 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
