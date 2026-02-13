McTominay verso Napoli-Roma | fiducia per il rientro

Scott McTominay si prepara a rientrare in campo per la partita tra Napoli e Roma, dopo aver superato il problema muscolare che lo aveva fermato nelle scorse settimane. La sua presenza, ancora in dubbio fino a pochi giorni fa, ora sembra più concreta grazie ai progressi fatti negli allenamenti, e il suo nome compare tra i possibili titolari. La società tiene alta la speranza che il centrocampista scozzese possa tornare a dare il suo contributo, soprattutto in una sfida così importante.

Il percorso verso Napoli-Roma entra nella fase decisiva e l’attenzione è tutta su Scott McTominay. Il centrocampista non ha preso parte all’allenamento congiunto contro l’Ischia alla ripresa dei lavori, ma lo stop era previsto all’interno di un programma di gestione studiato nei dettagli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il recupero procede senza intoppi e le prossime ore saranno determinanti per sciogliere ogni riserva. La fiducia nello staff è concreta: l’obiettivo resta quello di averlo a disposizione per la sfida con la Roma. La scelta di lasciarlo a riposo in Coppa Italia contro il Como rientrava proprio in questa strategia. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Nei prossimi giorni si deciderà se Scott McTominay potrà scendere in campo contro la Roma a Napoli.

Il Napoli si prepara a riavere McTominay in squadra.

