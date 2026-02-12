Nei prossimi giorni si deciderà se Scott McTominay potrà scendere in campo contro la Roma a Napoli. La sua condizione è in miglioramento, e cresce la speranza di vederlo in squadra, anche se i medici vogliono essere cauti. I tifosi sperano in un suo ritorno, ma la priorità resta la salute del giocatore.

Il conto alla rovescia è iniziato, ma la prudenza resta la linea guida. Scott McTominay continua a lavorare per essere a disposizione contro la Roma, anche se parlare oggi di presenza certa dal primo minuto sarebbe prematuro. L’edizione odierna del Corriere dello Sport invita a non accelerare i tempi del verdetto. Il ricordo della prova di Genova, chiusa anzitempo per l’infiammazione al tendine del gluteo, resta un punto di riferimento per capire l’importanza dello scozzese nello scacchiere azzurro. La gestione delle ultime ore è stata improntata alla cautela e alla progressione graduale dei carichi di lavoro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay verso Napoli-Roma: cresce la fiducia per il rientro

Il Napoli si prepara a riavere McTominay in squadra.

