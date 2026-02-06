Calcio violento insulti sessisti all' arbitra e tacchetti in faccia all' avversario | stangata per società e calciatori

Una domenica di follia nel calcio dilettantistico. Durante una partita, l’arbitro è stato insultato con parole sessiste, e alcuni calciatori sono passati alle mani, colpendo gli avversari con tacchetti in faccia. La situazione è degenerata rapidamente: si sono verificati risse in campo, lancio di sassi e anche qualche ferita. Società e giocatori rischiano pesanti sanzioni per questo spettacolo violento e fuori controllo.

