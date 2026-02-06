Calcio violento insulti sessisti all' arbitra e tacchetti in faccia all' avversario | stangata per società e calciatori
Una domenica di follia nel calcio dilettantistico. Durante una partita, l’arbitro è stato insultato con parole sessiste, e alcuni calciatori sono passati alle mani, colpendo gli avversari con tacchetti in faccia. La situazione è degenerata rapidamente: si sono verificati risse in campo, lancio di sassi e anche qualche ferita. Società e giocatori rischiano pesanti sanzioni per questo spettacolo violento e fuori controllo.
Insulti sessiste all’arbitra, aggressioni al direttore di gara, risse in campo, lancio di sassi e falli con lesioni personali. La giustizia sportiva umbra ha avuto molto da fare per quanto successo in campo nel corso degli ultimi turni dei vari campionati dilettanti.La Corte sportiva di appello.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
