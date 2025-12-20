Sei bellissima ma ti ammazzo condannato a 14 mesi per le minacce e gli insulti alla carabiniera

Un anno di aggressioni alle divise valgono una condanna a quattordici mesi di reclusione per un 26enne marocchino.L’imputato, difeso dall’avvocato Matteo Marinacci, ha ottenuto una sentenza di patteggiamento con una condanna mite rispetto ai reati contestati, grazie anche alla valutazione degli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

“Sei bellissima, ma ti ammazzo”, condannato a 14 mesi per le minacce e gli insulti alla carabiniera.

