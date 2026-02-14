Viareggio Cup | sorteggiati i gironi Fiorentina con i bianconeri versiliesi e i Rangers

La 76ª Viareggio Cup prende il via, e i sorteggi dei gironi hanno stabilito che la Fiorentina affronterà i bianconeri versiliesi e i Rangers. La competizione, che si svolgerà dal 9 al 23 marzo, attira ogni anno molte giovani promesse del calcio italiano e internazionale. Un dettaglio interessante è che le squadre provenienti da diverse nazioni si sfideranno nello stesso torneo, creando un palcoscenico di grande livello.

VIAREGGIO (LUCCA) – Si alza il sipario sulla 76a edizione della Viareggio Cup, in programma dal 9 al 23 marzo, tra i tornei più prestigiosi nel panorama del calcio giovanile italiano. Stamattina, 13 febbraio 2026, si è svolto, nella sede del Comune, il sorteggio dei gironi. Dal 9 al 12 marzo si svolgerà inoltre la 7ma Viareggio Women's Cup. Al torneo maschile partecipano 24 squadre della categoria under 18, divise in sei gironi da quattro: accedono agli ottavi le prime due classificate di ciascun raggruppamento più le due migliori terze di ciascun gruppo. La gara inaugurale verrà disputata allo stadio dei Pini di Viareggio il 9 marzo, in campo il Genoa campione in carica contro i nigeriani del Mavlon Fc, così come le finali di entrambe le competizioni. Viareggio, 13 febbraio 2026 – La diretta del sorteggio dei gironi della Viareggio Cup 2026 ha confermato le fasce di potenza e le squadre provenienti da cinque continenti, con alcune formazioni italiane come Juventus e Milan inserite in gruppi equilibrati. Viareggio Cup al via il 9 marzo con la sfida tra Genoa e i nigeriani del MavlonSorteggiati i gironi della competizione maschile e di quella femminile femminile. Un torneo importante per lo sport e per il turismo affermano il presidente del CGC Alessandro Palagi e l'assessore a ... Un'edizione dal forte respiro internazionale, con club italiani, europei, africani