Calcio giovanile la guerra condiziona anche la Viareggio Cup | forfait di quattro squadre africane

Quattro squadre africane hanno deciso di non partecipare alla 76esima edizione della Viareggio Cup a causa della guerra in Medio Oriente. La manifestazione, considerata una delle più importanti nel calcio giovanile, si svolge a Viareggio e coinvolge numerose squadre da tutto il mondo. La decisione delle formazioni africane si aggiunge alle difficoltà logistiche e alle tensioni legate al conflitto.

Viareggio (Lucca), 7 marzo 2026 – La guerra in Medio Oriente condiziona anche la 76esima edizione della Viareggio Cup, la più importante manifestazione di squadre giovanili. Per problemi legati alla concessione dei visti di uscita dai rispettivi Paesi, quattro squadre — le nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, oltre alla ghanese Koforidua — non potranno partecipare al torneo, al via lunedì 9 marzo. Il comitato organizzatore ha comunque provveduto a sostituirle inserendo tre formazioni italiane: la Vis Pesaro, inserita nel girone 2 con Fiorentina, Viareggio e One Touch; la Lucchese, nel girone 3 insieme a Sassuolo e Uyss New York (raggruppamento composto da tre squadre); e la Pistoiese, che giocherà nel girone 5 con Spezia, Magic Stars e Westchester United.