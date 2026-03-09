Il calcio estivo tornerà a Ferrara per un periodo di tre settimane, con le iscrizioni che si apriranno a partire dal 9 marzo. Il progetto, rivolto ai giovani appassionati, prevede diverse modalità di partecipazione e si svolgerà nel centro sportivo della città. Le attività sono state pianificate per garantire un’esperienza completa e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Il progetto estivo dedicato al calcio riparte con nuove date e modalità di iscrizione aperte dal 9 marzo. L’iniziativa, organizzata dall’Ars et Labor, si svolgerà presso il centro sportivo G.B. Fabbri a Ferrara durante i mesi di giugno e luglio. I bambini dai 7 ai 12 anni potranno partecipare a settimane intensive che includono allenamenti, giochi e attività ricreative. Un’opportunità formativa nel cuore del distretto produttivo. L’Emilia-Romagna è nota non solo per la sua potenza industriale, ma anche per la capacità di investire nel capitale umano delle nuove generazioni. In questo contesto, l’Ars et Labor propone un percorso che va oltre il semplice gioco, puntando sulla crescita tecnica e personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio estivo: 3 settimane a Ferrara, iscrizioni dal 9 marzo

