Influenza a Ferrara il picco da 6mila casi sarà tra due settimane | i sintomi e come si cura

A Ferrara, si prevede che il picco dell’influenza stagionale raggiungerà circa tra due settimane, con una stima di circa 6.000 casi. È importante conoscere i sintomi più comuni e le modalità di cura per gestire al meglio la condizione e limitare la diffusione. In questo articolo, si approfondiscono le caratteristiche dell’influenza e le strategie più efficaci per affrontarla.

La curva epidemica dell’influenza stagionale sta arrivando anche quest’anno al picco, che è previsto tra circa due settimane. Dai dati della rete di monitoraggio ‘Influent’ aggiornati a pochi giorni fa, in provincia di Ferrara si possono stimare oltre seimila nuove infezioni respiratorie acute. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

