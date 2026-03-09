Durante la partita tra Cruzeiro e Atletico Mineiro nel calcio brasiliano, sono state espulse 23 persone e si sono verificati momenti di caos totale in campo, culminati in una rissa generale. L'incontro si era concluso con un punteggio di 1-0 prima che la tensione esplodesse, portando a una serie di episodi di violenza inaccettabile.

Un episodio di violenza inaccettabile ha scosso il calcio brasiliano durante lo scontro tra Cruzeiro e Atletico Mineiro, terminato con un punteggio parziale di 1-0 prima che la partita si trasformasse in una rissa generale. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo 2026, ha portato a un record negativo di 23 espulsioni coinvolgendo giocatori, riserve, panchine e staff tecnico. La scintilla è stata accesa da un contrasto tra il portiere Everson e il centrocampista Christian, sfociando in uno scontro fisico che ha coinvolto anche il giocatore Hulk. La federazione calcistica ha già annunciato l’avvio di un’inchiesta formale per gestire le conseguenze di questo evento eccezionale, promettendo sanzioni severe oltre alle immediate espulsioni sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio brasiliano: 23 espulsioni e caos totale in campo

