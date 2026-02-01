Icardi-gol col Kayserispor Poi va sotto la curva del Galatasaray e…

Mauro Icardi ha segnato un gol col Kayserispor e poi è sceso sotto la curva del Galatasaray. Nel frattempo, il suo agente è partito per Istanbul, cercando di convincere il club turco a lasciarlo andare alla Juventus nella seconda metà della stagione. La trattativa è in fibrillazione, e ora si aspetta una risposta dai turchi.

L'agente di Mauro Icardi è volato a Istanbul, nel tentativo di convincere il Galatasaray a cedere l'attaccante per la seconda parte di stagione alla Juventus. Nel frattempo, l'argentino è sceso in campo nella vittoria per 4-0 dei suoi contro il Kayserispor. Entrato in campo al 65' (tra l'altro al posto di un ex bianconero, Mario Lemina), l'ex capitano dell'Inter ha segnato su rigore l'ultimo gol dell'incontro. Poi è andato sotto la curva e si è battuto il petto in corrispondenza dello stemma del Galatasaray, sotto la sua curva, che poi ha salutato di nuovo a fine partita, guidando i festeggiamenti: i tifosi della Juventus sognano che sia stato il momento dei saluti dell'attaccante al club turco.

