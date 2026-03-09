Calcinacci scaricati nel torrente Porcello due operai sorpresi in flagranza e denunciati

Due operai sono stati sorpresi mentre scaricavano calcinacci nel torrente Porcello, in un’area isolata. Le forze dell’ordine li hanno denunciati sul posto, impedendo ulteriori azioni. I lavoratori avevano pensato di poter smaltire i detriti senza essere notati, ma sono stati fermati subito dopo. La situazione si è conclusa con una denuncia ufficiale.

Il camion utilizzato per il trasporto, il materiale presente nel cassone e l’area interessata dallo sversamento sono stati sequestrati Credevano di poter scaricare indisturbati detriti e scarti di lavorazione edile nel letto di un torrente, approfittando di una zona isolata. Ma proprio in quell'attimo è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri che li ha sorpresi mentre riversavano il carico nel corso d’acqua, interrompendo l’illecito smaltimento. L’episodio si è verificato tra Oppido Mamertina e la frazione di Messignadi, nei pressi del torrente Porcello. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno notato un autocarro fermo su un terreno privato, parcheggiato a ridosso dell’alveo del torrente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

