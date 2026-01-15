Carabiniere aggredito da un 25enne in zona universitaria | calci pugni e morsi

Nella zona universitaria di Bologna, un carabiniere è stato aggredito da un uomo di 25 anni, gambiano, senza fissa dimora e disoccupato. L’intervento dei militari si è concluso con l’arresto dell’aggressore, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’episodio si è verificato il 15 gennaio 2026, evidenziando ancora una volta le difficoltà di gestione della sicurezza in aree di grande afflusso studentesco.

Bologna, 15 gennaio 2026 – Carabiniere aggredito in zona universitaria. Il 112 della stazione Bologna ha arrestato un gambiano, 25 anni, senza fissa dimora e disoccupato, per resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale. L’intercetto è stato eseguito durante un servizio antidroga in zona universitaria. Alla vista dei militari, che si stavano avvicinando per identificarlo, l'uomo è fuggito. Raggiunto in via S. Sigismondo, il giovane ha tentato di dileguarsi prendendo a calci, pugni e morsi un carabiniere, che è rimasto ferito. Il gambiano è stato trovato anche in possesso di quattro grammi tra hashish e marijuana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

