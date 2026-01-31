Portici | sorpreso con la droga Tratto in arresto un soggetto dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo a Portici, sorpreso con oltre un chilo e mezzo di cocaina e attrezzature per il confezionamento. L’uomo, già con precedenti, è stato fermato durante un controllo e ora si trova in cella. La droga e il materiale sono stati sequestrati.

Sequestrati oltre un chilo e mezzo di cocaina e materiale per il confezionamento: arrestato un uomo con precedenti.. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne di Portici, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici- Ercolano, durante i servizi all'uopo predisposti, nel transitare in via Diaz a Portici, hanno controllato un'auto con a bordo un uomo, trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 7 grammi di cocaina e di 730 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

