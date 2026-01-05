La Reyer Venezia si impone nel derby veneto contro Treviso nel posticipo della 14ª giornata di Serie A, con il risultato di 87-66. La squadra di coach Spahija conquista punti importanti e si avvicina alle prime posizioni in classifica, mentre Treviso, guidata da Marcelo Nicola, resta all’ultimo posto con soli quattro punti. Un incontro che ha confermato la superiorità della squadra veneziana nel contesto del campionato.

La Reyer Venezia fa suo il posticipo della quattordicesima giornata di serie A. Un derby veneto completamente in mano alla squadra di coach Spahija, che ha sconfitto per 87-66 la Nutribullet Treviso, raggiungendo così in classifica a 20 punti l’Olimpia Milano e la Bertram Tortona, mentre è un ritorno amaro sulla panchina di Treviso per Marcelo Nicola, con la Nutribullet che resta sempre all’ultimo posto con appena quattro punti. I protagonisti principali del successo di Venezia sono sicuramente Kyle Wiltjer e RJ Cole, c he hanno messo a referto rispettivamente 24 e 22 punti, risultando anche gli unici due a chiudere in doppia cifra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Venezia vince il derby con Treviso nel posticipo della 14a giornata

