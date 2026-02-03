Confronto istituzionale a Catanzaro sulle condizioni di servizio del personale militare in Calabria

Questa mattina a Catanzaro si è tenuto un incontro tra il consigliere regionale Marco Polimeni e i rappresentanti del sindacato Libera Rappresentanza dei Militari. L’obiettivo era discutere delle condizioni di servizio del personale militare in Calabria. I partecipanti hanno analizzato le difficoltà quotidiane e le possibili soluzioni per migliorare la situazione sul territorio.

Si è svolto a Catanzaro un incontro istituzionale di rilievo tra il consigliere regionale Marco Polimeni e i rappresentanti regionali del sindacato Libera Rappresentanza dei Militari (LRM), con l'obiettivo di affrontare in modo concreto le condizioni di servizio del personale militare impiegato sul territorio calabrese. L'appuntamento, tenutosi presso la sede del Consiglio Regionale, ha rappresentato un primo passo strategico verso una collaborazione strutturata tra istituzioni e rappresentanze sindacali, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere dei militari in servizio in tutta la regione.

