Arezzo | cane da caccia cade in un pozzo artesiano salvato dai vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, 20 dicembre 2025, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Arezzo, località Mugliano, per soccorrere un cane da caccia che era caduto in un pozzo artesiano. L’intervento si è svolto con successo, garantendo la sicurezza dell’animale. Il pronto intervento delle squadre di soccorso ha permesso di evitare conseguenze più gravi.

I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra nel primo pomeriggio di oggi, 20 dicembre 2025, nel Comune di Arezzo località Mugliano, per il soccorso di un animale

SALVATO IL CUCCIOLO I Vigili del Fuoco di Arezzo, sede Centrale, sono intervenuti con una squadra nel primo pomeriggio odierno nel Comune di Arezzo località Mugliano, per un soccorso animale. Un cane di razza _springer_ era precipitato all'interno di

