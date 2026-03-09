Una ragazza di 16 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Marconi a Cagliari, poco dopo aver lasciato la scuola. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio e la giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale con condizioni considerate gravissime. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi.

Una ragazza di 16 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale Marconi a Cagliari, poco dopo l’uscita da scuola. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane stava attraversando la carreggiata per raggiungere la fermata dell’autobus quando è stata travolta da un’auto in transito. L’impatto è stato particolarmente violento e la ragazza è caduta sull’asfalto riportando traumi molto gravi. Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenute in pochi minuti le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure alla sedicenne prima di trasportarla d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono state giudicate gravissime dai sanitari e la giovane è stata ricoverata nel reparto di emergenza, dove i medici stanno valutando l’entità delle lesioni riportate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cagliari, 16enne investita all’uscita da scuola: è gravissima

Articoli correlati

Livorno: 16enne investita da scooter sulle strisce, è gravissimaLIVORNO – Una ragazza di 16 è stata ricoverata oggi, 13 gennaio 2026, in gravissime condizioni all’ospedale di Livorno.

Svanito nel nulla dopo l'uscita da scuola: 16enne ritrovato alla stazioneNon si è presentato all’appuntamento con i genitori all’uscita da scuola, facendo scattare l’allarme e le immediate ricerche da parte della Polizia...

Altri aggiornamenti su Cagliari 16enne investita all'uscita da...

Discussioni sull' argomento Cagliari, investita una ragazza in via Peretti dove morì il 16enne: i dissuasori non bastano più; Cagliari, investita mentre attraversa in via Peretti: ennesimo incidente nello stesso punto; Siamo al buio dal 16 febbraio: l'appello di una madre nel quartiere Sant'Avendrace :: Segnalazione a Cagliari; Dopo una vita dedicata ai suoi cari, ci ha lasciato Efisio Astero.

Le ragioni per votare NO Cagliari, T Hotel – via dei Giudicati 66 Martedì 10 marzo 2026, ore 17 Incontro pubblico promosso da ANPI Cagliari per discutere le ragioni del NO e difendere i valori - facebook.com facebook

Rider, anche a Cagliari è emergenza caporalato e paghe da fame x.com