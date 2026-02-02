Svanito nel nulla dopo l' uscita da scuola | 16enne ritrovato alla stazione

Dopo essere scomparso dopo l’uscita da scuola, un 16enne è stato ritrovato alla stazione. La Polizia di Stato di Caserta ha avviato le ricerche non appena il ragazzo non si è presentato all’appuntamento con i genitori. Dopo ore di tensione, è stato individuato e ora sta bene.

Non si è presentato all’appuntamento con i genitori all’uscita da scuola, facendo scattare l’allarme e le immediate ricerche da parte della Polizia di Stato della Questura di Caserta. È stato ritrovato presso la stazione ferroviaria un 16enne di Maddaloni, la cui scomparsa era stata denunciata dalla famiglia. Come ogni mattina, il ragazzo si era recato regolarmente a scuola. Al termine delle lezioni, però, non si è presentato al consueto incontro con i genitori per rientrare a casa. I familiari hanno tentato più volte di contattarlo telefonicamente, senza ottenere risposta. Presi dall’ansia, si sono quindi rivolti alla Questura per denunciarne la scomparsa.🔗 Leggi su Casertanews.it

